Presidente da Comissão Europeia sauda libertação de líder da oposição bielorrussa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje a libertação de Sergei Tikhanovsky, figura da oposição bielorrussa, instando Minsk a libertar todos os presos políticos.

“Esta é uma notícia fantástica e um símbolo poderoso de esperança para todos os presos políticos que sofrem sob o regime brutal do [Presidente bielorrusso Alexander] Lukashenko”, disse.

Numa declaração na rede social X a responsável acrescentou: “A Europa continua a apelar à sua libertação imediata”.

Catorze presos políticos bielorrussos, incluindo o líder da oposição Sergei Tikhanovsky, foram libertados e estão “em segurança na Lituânia, onde estão a receber os cuidados adequados”, afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros lituano, Kestutis Budrys.

“Hoje foram libertados 14 presos políticos, incluindo Sergei Tikhanovsky, que tinham sido presos pelo regime [bielorrusso]. Estão agora em segurança na Lituânia e a receber os cuidados adequados. O papel dos Estados Unidos nesta libertação foi decisivo”, afirmou Kestutis Budrys na rede social X.

Sergei Tikhanovsky, 46 anos, marido de Svetlana Tikhanovskaya, figura da oposição bielorrussa, foi libertado da prisão juntamente com outros 13 presos políticos. Fora detido em maio de 2020, pouco antes das eleições presidenciais, marcadas por manifestações históricas da oposição, seguidas de uma grande repressão conduzida pelo Presidente Alexander Lukashenko.

Svetlana Tikhanovskaya já agradeceu ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aos seus parceiros europeus por terem garantido a libertação do marido.

Bloguista e apresentador de um canal popular no YouTube, Sergei Tikhanovsky pretendia desafiar Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, nas eleições presidenciais da Bielorrússia.

Após a sua prisão, a mulher, Svetlana Tikhanovskaya, assumiu o papel de opositora e mobilizou as multidões durante a campanha eleitoral.

Alexander Lukashenko, no entanto, ganhou as eleições oficialmente com 80% dos votos. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se então durante semanas contra a sua reeleição, denunciando uma fraude maciça.

Sergei Tikhanovksi foi condenado, em 2021, a 18 anos de prisão por “organização de motins” e “incitamento ao ódio”, e depois a mais 18 meses por “insubordinação”.