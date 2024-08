Pelo menos 35 mortos em dois acidentes de autocarro no Paquistão

Pelo menos 35 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em dois acidentes de autocarro no Paquistão, separados por algumas horas, segundo a polícia e as autoridades locais.

O primeiro acidente ocorreu quando um autocarro que transportava peregrinos muçulmanos xiitas que regressavam do Iraque através do Irão caiu da autoestrada por uma ravina, no sudoeste do Paquistão, matando pelo menos 12 pessoas e ferindo outras 32.

O sinistro ocorreu na autoestrada costeira de Makran, depois de o condutor ter perdido o controlo do autocarro na sequência de uma falha dos travões.

Horas mais tarde, 23 pessoas morreram quando um autocarro caiu também numa ravina, no distrito de Kahuta, na província oriental de Punjab.

Os acidentes de autocarro são frequentes no Paquistão. O acidente de domingo ocorreu dias depois de 28 peregrinos paquistaneses terem morrido num acidente de autocarro no vizinho Irão, quando se dirigiam para o Iraque.