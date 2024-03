Pelo menos 16 agricultores, incluindo nove mulheres, morreram na explosão de uma mina colocada pelos ‘jihadistas’ do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na província síria de Raqqa, no norte do país, noticiou hoje a imprensa internacional.

Todos os mortos eram coletores de trufas, uma profissão exercida por muitos moradores do norte da Síria, apesar de ser muito arriscada devido à existência de minas não detonadas ou pela ameaça de ataques diretos de células itinerantes do EI, referiu a agência de notícias Europa Press.

As trufas têm um preço de venda elevado no mercado, que pode variar entre 200 mil libras sírias (cerca de 14 euros) e 500 mil libras sírias (cerca de 36 euros) por quilograma, tornando a atividade, apesar dos riscos, uma boa fonte de rendimento para as famílias mais afetadas pela grave crise que o país atravessa após mais de uma década de guerra.

O incidente ocorreu na cidade de Al-Sabja, na zona rural oriental de Raqqa, e deixou outros seis feridos, alguns deles em estado grave, segundo fontes do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma organização com sede em Londres que possui uma vasta rede de informação na Síria.

O OSDH documentou, só em 2024, 74 mortes (incluindo 16 mulheres e 24 crianças) devido à explosão de munições abandonadas em todo o país, bem como 71 feridos pelo mesmo motivo.

A guerra na Síria, desencadeada pela repressão dos protestos pró-democracia em 2011, provocou mais de meio milhão de mortos, deslocou milhões de pessoas e fragmentou o país.