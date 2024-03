Parlamento Europeu: JM dá-lhe a conhecer o coração da Europa

Diretamente de Estrasburgo, também conhecido como o coração da Europa, o JM mostra-lhe a lufa-lufa que marca o quotidiano do Parlamento Europeu, que todos os dias recebe centenas de visitantes, eurodeputados e jornalistas para acompanhar os mais recentes desenvolvimentos da construção deste projeto que une 27 Estados-Membros.

De uma ponta à outra desta instituição, fervilham ideias, iniciativas e debates, que a par e passo mudam a vida de mais de 448,4 milhões de habitantes.

Foi isso mesmo que o JM tem testemunhado nos últimos dias nesta casa, onde arrancou na passada segunda-feira a penúltima sessão plenária antes das eleições europeias, agendadas para 9 de junho.

Ora conheça no vídeo que se segue um pouco do dia-a-dia do Parlamento Europeu: