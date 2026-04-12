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Papa diz estar “mais próximo do que nunca” do povo libanês

    Papa diz estar “mais próximo do que nunca” do povo libanês
    “Apelo às partes em conflito para que cessem fogo e procurem urgentemente uma solução pacífica”, pediu Leão XIV. GIUSEPPE LAMI / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
12 Abril 2026
14:14

O Papa Leão XIV afirmou hoje estar “mais próximo do que nunca” do povo libanês, defendendo ser uma “obrigação moral” proteger a população civil afetada pelo conflito e pelos bombardeamentos israelitas.

“Do amado povo libanês, estou mais próximo do que nunca nestes dias de dor, medo e esperança inabalável em Deus”, afirmou o Papa da janela do Palácio Apostólico, após a oração do “Regina Caeli”, que substitui o Angelus no período pascal.

Para o pontífice, “o princípio da humanidade inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido pelas leis internacionais implica a obrigação moral de proteger a população civil dos efeitos atrozes da guerra”.

O Papa norte-americano apelou a um cessar-fogo imediato no Líbano, um país bombardeado pelo seu vizinho Israel e para onde viajou em novembro passado.

“Apelo às partes em conflito para que cessem fogo e procurem urgentemente uma solução pacífica”, pediu Leão XIV.

Na véspera, o Papa tinha convocado uma vigília de oração pela paz na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e hoje reiterou os apelos para pôr fim à guerra em diferentes partes do mundo, nomeadamente na Ucrânia, no Sudão e no Líbano.

Em primeiro lugar, recordou o “amado povo ucraniano”, ao felicitar as igrejas orientais que celebram a Páscoa este fim de semana e apelou à comunidade internacional para que “não diminua a atenção para o drama desta guerra”.

“Que a luz de Cristo console os corações aflitos e reforce a esperança de paz”, declarou, a respeito da Ucrânia.

Por fim, o Papa recordou que na segunda-feira se completam três anos do “sangrento” conflito no Sudão.

“Quanto sofre o povo sudanês, vítima inocente deste drama desumano. Renovo o meu apelo às partes beligerantes para que silenciem as armas e iniciem, sem condições prévias, um diálogo sincero para pôr fim, o mais rapidamente possível, a esta guerra fratricida”, instou.

Estima-se que cerca de 400.000 pessoas tenham morrido na guerra entre o exército sudanês e as forças paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), segundo especialistas como o ex-enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, Tom Perriello.

De acordo com o ACNUR, a agência da ONU para os refugiados, um em cada quatro sudaneses continua deslocado devido ao conflito.

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