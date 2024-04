Pelo menos sete pessoas morreram e 711 ficaram feridas, segundo um novo balanço provisório das vítimas do terramoto de magnitude 7,4 que atingiu hoje a costa de Taiwan, indicou a autoridade de proteção civil.

O organismo oficial de Taipé indicou inicialmente que tinham morrido quatro pessoas, mas o número de vítimas mortais aumentou para sete na última hora.

Num primeiro momento as autoridades de Taiwan (República da China) referiam a existência de cerca de 60 feridos, mas o balanço provisório foi atualizado para 711, sem especificar a gravidade dos ferimentos.

O terramoto de magnitude 7,4, o mais forte a atingir a ilha nos últimos 25 anos, ocorreu pelas 09:00 (01:00 em Lisboa), com o epicentro situado perto de Hualien, a uma profundidade de 15,5 quilómetros, indicou o Centro Sismológico da China.

As primeiras indicações referiam que as quatro mortes ocorreram na região de Hualien, perto do epicentro do terramoto no leste da ilha de Taiwan.

Três destas quatro vítimas morreram num trilho de caminhada e a quarta num túnel rodoviário.

Ainda não se conhecem detalhes sobre as circunstâncias referentes às restantes três vítimas mortais.

A magnitude do terramoto submarino foi ainda estimada em 7,5 pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), 7,4 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e 7,2 pela Agência Meteorológica de Taiwan (CWA).