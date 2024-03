As autoridades de Nova Deli aconselharam hoje os cidadãos da Índia que trabalham nas zonas fronteiriças de Israel, perto da fronteira libanesa, a abandonarem a zona, na sequência da morte de um cidadão nacional.

O homem foi vítima de um ataque com mísseis disparados pelo Hezbollah, partido da milícia xiita libanesa (Partido de Deus), na segunda-feira.

A embaixada da República da Índia em Telavive indicou que “tendo em conta a situação de segurança e os conselhos de segurança locais, todos os cidadãos indianos em Israel, especialmente os que trabalham nas zonas fronteiriças do norte e do sul, são aconselhados a mudarem-se para zonas seguras em Israel”.

“A embaixada mantém-se em contacto com as autoridades israelitas para garantir a segurança de todos os cidadãos [indianos]”, refere uma nota oficial divulgada através das redes sociais.

A embaixada forneceu também um número de telefone e um endereço eletrónico para “orientação e esclarecimento”.

A declaração oficial de Nova Deli ocorre um dia depois de, pelo menos, uma pessoa ter morrido e sete terem ficado feridas num ataque com mísseis antitanque proveniente do sul do Líbano.

A ação atingiu os arredores da cidade israelita de Margaliot.

Pouco depois as autoridades de Israel afirmaram que as vítimas eram trabalhadores estrangeiros que se encontravam num campo de cultivo da zona.

Este ataque regista-se no quadro dos confrontos entre o Exército israelita e o Hezbollah que se intensificou após o ataque do Hamas contra o território israelita ocorrido a 07 de outubro do ano passado.