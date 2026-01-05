Venezuela: Deputados manifestam apoio a Maduro na nova Assembleia

Deputados venezuelanos entoaram hoje o slogan “Vamos Nico” em apoio ao Presidente, Nicolás Maduro, preso pelos EUA, na abertura da primeira sessão da nova Assembleia Nacional, eleita em maio com participação limitada da oposição.
O partido no poder conquistou 256 dos 286 lugares no Parlamento, numa eleição em que apenas alguns partidos opositores participaram, segundo os resultados oficiais.
“Vamos Nico”, um dos lemas centrais da campanha presidencial de Maduro, foi repetido no plenário no mesmo dia em que este compareceu perante um tribunal de Nova Iorque.
Na abertura da sessão, o decano dos deputados, Fernando Soto Rojas, acusou o Presidente norte-americano, Donald Trump, de agir como “procurador, juiz e polícia do mundo”, garantindo que Washington “não terá sucesso”.
“Da Venezuela bolivariana, expressamos toda a nossa solidariedade para que o nosso presidente legítimo, Nicolás Maduro, regresse vitorioso a Miraflores”, disse Soto Rojas, numa referência ao palácio presidencial venezuelano.
A tomada de posse da nova Assembleia Nacional já estava prevista, mas ocorreu dois dias depois de Maduro ter sido detido em Caracas durante uma operação militar surpresa dos Estados Unidos, que abriu caminho ao plano de Washington para assumir controlo político do país sul-americano, rico em petróleo.
Por decisão do Supremo Tribunal, a vice-Presidente Delcy Rodríguez assumiu funções como Presidente interina, com o apoio das Forças Armadas.
O Colégio Nacional de Jornalistas (CNP) da Venezuela denunciou hoje a detenção de pelo menos oito profissionais da imprensa, a maioria dos quais cobria...
O deputado Nicolás Maduro Guerra, filho de Nicolás Maduro, denunciou hoje que a família está a ser “perseguida”, depois dos Estados Unidos terem capturado...
Milhares de apoiantes do deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado pelos Estados Unidos no sábado junto com a mulher, manifestam-se hoje...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje um diploma que altera a lei de revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do...
A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, tomou hoje posse como Presidente interina da Venezuela, depois de ter prestado juramento perante a Assembleia...
Uma colisão entre duas viaturas, ao final da tarde desta segunda-feira, provocou longas filas de trânsito na via rápida, na zona da Pena, no sentido Funchal-Caniço....
O embaixador da Venezuela nas Nações Unidas denunciou hoje a “violação flagrante” pelo Governo norte-americano da Carta da ONU e do Direito Internacional,...
Um homem idoso que se encontrava desaparecido desde a tarde desta segunda-feira, apurou o JM, já foi encontrado, informou a neta nas redes sociais. O alerta...
O Conselho Regional da Ordem dos Advogados promoveu, esta tarde, um convívio na sede do Funchal para ‘Cantar os Reis’.
O encontro, que reuniu alguns advogados...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou-se hoje inocente na sua primeira aparição perante um tribunal de Nova Iorque, após ter sido capturado...