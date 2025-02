O antigo chefe de Estado alemão Horst Köhler, no cargo de 2004 a 2010, morreu hoje aos 81 anos, rodeado pela família, na sequência de “uma doença curta e grave”, anunciou a presidência.

Desconhecido da maioria dos alemães quando chegou à chefia do Estado, Horst Köhler acabou por ser um popular Presidente, cargo que na Alemanha tem apenas um papel cerimonial e de representação e pouco poder.

Ainda assim, Köhler recusou, ocasionalmente, assinar decretos propostos pelo Governo da chanceler Angela Merkel, justificando-se com preocupações constitucionais.

Köhler foi eleito antes de Merkel chegar ao poder, numa altura em que a Alemanha lidava com cortes estatais e reformas laborais.

Já no segundo mandato, foi alvo de crítica popular após uma visita às tropas no Afeganistão e acabou por se demitir do cargo, a 31 de maio de 2010.

Köhler, filho de agricultores de etnia alemã oriundos da Roménia, nasceu a 22 de fevereiro de 1943, em Skierbieszow, na Polónia, quando ocupada pelos nazis.

A sua família fugiu para a Alemanha após a II Guerra Mundial, primeiro para Leipzig, na Alemanha de Leste, e depois para a Alemanha Ocidental, em 1954.

Köhler trabalhou durante mais de uma década no Ministério das Finanças, durante a liderança do chanceler Helmut Kohl, que confiava nele para a diplomacia económica.

Tendo ajudado a desenhar a moeda única europeia e a negociação para a reunificação da Alemanha, foi nomeado para chefiar o Fundo Monetário Internacional em 2000.