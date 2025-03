Milhares de sul-coreanos encheram hoje as ruas do centro de Seul em grandes manifestações a favor e contra o presidente destituído da Coreia do Sul Yoon Suk Yeol, sem que se tenham registado incidentes.

As manifestações ocorrem numa altura em que o Tribunal Constitucional sul-coreano vai decidir, na próxima semana, sobre a destituição formal do cargo de Yoon devido à imposição da lei marcial em dezembro de 2024.

Agitando faixas e cartazes que exigem a destituição do presidente conservador, grandes multidões de manifestantes anti-Yoon encheram as ruas perto do tribunal, onde a polícia tinha recentemente reforçado a segurança em antecipação da decisão esperada já na próxima semana.

Os apoiantes de Yoon reuniram-se em ruas próximas, agitando bandeiras sul-coreanas e norte-americanas e apelando ao regresso do seu herói, cuja tomada de poder mal concebida evocou memórias das ditaduras militares vistas pela última vez na década de 1980.

A polícia enviou milhares de agentes para manter a segurança e não houve relatos imediatos de grandes confrontos ou feridos.