As temperaturas elevadas ‘alimentaram’ na segunda-feira um incêndio na sopé de uma floresta nacional a leste de Los Angeles, levando à retirada de 6.000 pessoas, enquanto outro fogo em Nevada deslocou mais de 20.000 pessoas.

Na Califórnia, o fogo apelidado Line Fire levou pelo menos 6.000 pessoas a sair das comunidades montanhosas, adiantou o porta-voz do Cal Fire, Rick Carhart.

“Estamos a lidar com elevadas temperaturas e áreas íngremes difíceis de alcançar onde não houve fogo em décadas, ou na história registada, pelo que toda esta vegetação levou a cargas de combustível significativas”, explicou.

O incêndio ameaçou milhares de estruturas comerciais à medida que passava ao longo da borda da Floresta Nacional de San Bernardino, a cerca de 105 quilómetros a leste de Los Angeles.

No norte da Califórnia, um incêndio com menos de 2,6 quilómetros quadrados começou no domingo e queimou pelo menos 30 casas e edifícios comerciais e destruiu 40 a 50 veículos em Clearlake City, 117 quilómetros a norte de São Francisco, de acordo com as autoridades locais.

Aproximadamente 4.000 pessoas foram forçadas a sair de casa devido ao Boyles Fire, que estava cerca de 10% contido na segunda-feira de manhã.

Estes incêndios estão entre os muitos que ardem em várias partes da Califórnia, noticiou a agência Associated Press (AP).

Perto de Reno, Nevada, o Davis Fire cresceu até cerca de 26 quilómetros quadrados, depois do alerta na tarde de domingo. Teve origem no Parque Regional de Davis Creek, no Vale de Washoe, e estava a arder em madeira pesada e arbustos, destacaram os bombeiros.

Uma declaração de emergência emitida para o Condado de Washoe pelo governador Joe Lombardo, no domingo, observou que cerca de 20.000 pessoas foram retiradas de bairros, empresas, parques e acampamentos.

Partes do sul de Reno permaneceram sob o aviso de evacuação na segunda-feira, realçaram os bombeiros, e algumas casas, empresas e semáforos na região estavam sem energia.

Os incêndios florestais estavam a arder pelo oeste dos Estados Unidos, incluindo em Idaho, onde os gestores de incêndios se preparavam para um dia ativo, com condições quentes, secas e ventosas esperadas na segunda-feira e condições ainda mais desafiantes hoje.

No centro do Oregon, os bombeiros estavam a lidar com uma série de incêndios que levaram alertas de evacuação, incluindo um a oeste de Mount Bachelor, na Floresta Nacional de Deschutes.