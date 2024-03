Milhares de crianças retiradas da região russa de Belgorod após ataques de Kiev

Cerca de 5.000 crianças foram retiradas da região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, após semanas de bombardeamentos levados a cabo por Kiev, anunciou hoje o governador regional.

De acordo com a agência France-Presse, as autoridades regionais anunciaram, na semana passada, que 9.000 menores seriam transferidos para outras regiões, depois de uma série de bombardeamentos transfronteiriços e ataques de drones que mataram mais de uma dúzia de civis.

“Cinco mil das nossas crianças já estão fora da região. Ontem [sexta-feira], 1.300 crianças chegaram a São Petersburgo, Bryansk e Makhachkala”, informou o governador Vyacheslav Gladkov.

As crianças que permanecem na região e vivem em municípios próximos da fronteira, incluindo Belgorod, a capital regional, vão receber ensino à distância no próximo mês, acrescentou.

As empresas que foram forçadas a fechar devido aos ataques poderão reabrir, desde que “os funcionários recebam treino de primeiros socorros” e que haja fita adesiva colada nas janelas, detalhou o governador.

Belgorod tem sido repetidamente alvo do que as autoridades russas chamam de ataques indiscriminados ucranianos desde o início do conflito, há mais de dois anos.

Na sexta-feira, um drone ucraniano colidiu com um edifício de vários andares na cidade, matando um homem e ferindo outros dois, incluindo a mulher de Gladkov, disse o governador.