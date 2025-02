México ameaça processar Google por mudar nome de Golfo do México para “Golfo da América”

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ameaçou hoje processar a empresa Google, que detém 90% do mercado de pesquisa ‘online’, por ter mudado o nome do Golfo do México para “Golfo da América”, a pedido do Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Temos efetivamente um litígio neste momento com a Google (...). E, se for necessário, interporemos uma ação judicial civil”, declarou Sheinbaum na sua conferência de imprensa matinal.

Física de formação, a Presidente nacionalista de esquerda apontou erros à forma como a filial do grupo Alphabet procedeu à mudança de nome, na sequência de uma ordem executiva recente do Presidente dos Estados Unidos.

Sheinbaum explicou que o pedido de Trump dizia respeito apenas à parte da plataforma continental sob soberania dos Estados Unidos, e não a todo o Golfo.

A chefe de Estado do México indicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros mexicano enviou uma carta à Google para explicar o erro que cometeu, mostrando-lhe igualmente o que estipulam a ordem assinada por Trump e as normas de Direito Internacional sobre a matéria.

A empresa manteve, contudo, a sua posição, comentou Sheinbaum.

“Se continuarem a insistir, nós também o faremos (...), estamos até a considerar uma ação judicial”, referiu.

A Presidente mexicana salientou ainda que, apesar de se tratar de uma empresa privada, a Google se tornou uma referência internacional, pela cartografia que produz para todo o planeta.

“O que dizemos à Google é: ‘Releia a ordem executiva emitida pela Casa Branca e assinada pelo Presidente Trump. Verá nesse diploma que ele não se refere a todo o golfo, mas à plataforma continental”, acrescentou Sheinbaum.