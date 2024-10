As sirenes de ataque aéreo soaram hoje à tarde em cidades no noroeste de Israel, enquanto o país se prepara para celebrar o feriado Yom Kippur, com o exército israelita a relatar “cerca de 80 projéteis” disparados do Líbano.

Segundo um comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), entre as 17:21 e as 17:24 locais (15:21 e 15:24 em Lisboa) foram identificados “cerca de 80 projéteis” no espaço aéreo israelita depois de passarem a zona de fronteira com o Líbano.

O canal 12 (privado) da televisão israelita, que já tinha interrompido os seus programas em antecipação ao Yom Kippur, voltou a emitir para uma edição especial de alguns minutos para reportar estas informações.

Israel e o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado fronteiriço há mais de um ano, paralelamente à guerra que acontece na Faixa de Gaza entre Telavive e o grupo islamita palestiniano Hamas.

Nas últimas semanas, o exército israelita intensificou os seus bombardeamentos no país vizinho e lançou uma incursão terrestre que provocou mais de 2.100 mortos e 11.000 feridos no Líbano.

Na noite de quinta-feira, a aviação israelita lançou um bombardeamento no centro de Beirute, visando Wafiq Safa, chefe da unidade de ligação do Hezbollah, que aparentemente saiu ileso, mas em que morreram outras 22 pessoas.

Israel já matou o principal líder do grupo xiita, Hassan Nasrallah, há duas semanas, e outros altos responsáveis do movimento que conta com o apoio do Irão e é um aliado do Hamas.

O Yom Kippur (o Dia do Perdão) é o feriado judeu mais sagrado.