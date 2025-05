Médio Oriente: Responsável de direitos humanos da ONU alerta para “limpeza étnica” em Gaza

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, lamentou hoje a escalada dos ataques israelitas na Faixa de Gaza, alertando para uma “limpeza étnica” do povo palestiniano em curso.

“Esta última vaga de bombardeamentos, que obriga as pessoas a deslocarem-se sob a ameaça de ataques ainda mais intensos, a destruição metódica de bairros inteiros e a recusa de ajuda humanitária sublinham que parece haver um impulso para uma mudança demográfica permanente em Gaza que desafia o direito internacional e equivale a uma limpeza étnica”, denunciou Volker Türk num comunicado.

A escalada de ataques esta semana na Faixa de Gaza, incluindo os ataques israelitas a hospitais, está a agravar a “já desesperada” situação humanitária e pressagia uma situação “ainda pior”, acrescentou.

O Alto-Comissário teme que se trate do início de uma ofensiva israelita “ainda mais vasta” e apela a todas as partes para que ponham termo à situação.

“Temos de pôr fim a esta loucura”, sublinhou.

Em resposta ao ataque de 07 de outubro de 2023 do grupo islamita palestiniano Hamas – que fez 1.200 mortos e 251 sequestrados -, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, propôs-se “erradicar” o movimento, e o seu Exército lançou horas depois uma ofensiva destruidora em Gaza que causou mais de 53.000 mortos, obrigou os 2,4 milhões de habitantes a deslocarem-se várias vezes em busca de refúgio e provocou uma catástrofe humanitária.

Após um cessar-fogo de dois meses, o Exército israelita retomou a ofensiva na Faixa de Gaza a 18 de março e apoderou-se de vastas áreas do território.

No início de maio, o Governo de Netanyahu anunciou um plano para “conquistar” Gaza, que Israel ocupou entre 1967 e 2005.

No comunicado, o Alto-Comissário sublinhou que imagens de videovigilância divulgadas pela comunicação social e captadas imediatamente antes de pelo menos um dos bombardeamentos ao hospital europeu de Gaza mostram crianças, mulheres e homens a caminhar, aparentemente inconscientes da iminência do ataque.

“Os hospitais estão protegidos em qualquer circunstância e são ainda mais essenciais em tempo de guerra”, recordou Volker Türk, apelando a Israel para que cesse os seus ataques aos estabelecimentos de saúde.

“Mesmo que, como diz Israel, visasse atingir centros de comando subterrâneos do Hamas, e mesmo que a destruição dessas estruturas oferecesse uma vantagem militar certa no momento do ataque, é obrigado pelo direito internacional a constantemente zelar por poupar vidas civis, o que claramente não é o caso”, sustentou o responsável da ONU para os direitos humanos.