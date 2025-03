Médio Oriente: Liga Árabe condena reinício de ataques em Gaza

A Liga Árabe condenou hoje o reinício dos ataques de Israel em Gaza e pediu à administração norte-americana para que pressione o governo de Benjamin Netanyahu a cumprir o acordo de cessar-fogo.

“Condenamos veementemente o recomeço de bombardeamentos brutais e massacres horríveis contra civis palestinianos, como parte dos crimes de agressão, genocídio e limpeza étnica cometidos por [Israel] contra o povo palestiniano”, disse o organismo que inclui 22 países.

A declaração surgiu depois de uma reunião de emergência dos delegados permanentes no Cairo, na sequência de vários ataques israelitas, que causaram mais de 400 mortos e 500 feridos, no dia mais sangrento desde o início da guerra de Gaza a 07 de outubro de 2023.

Ao considerar que Israel não cumpriu o acordo de cessar-fogo estabelecido em meados de janeiro, a Liga Árabe pediu à administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, que pressione Israel a implementar todas as etapas da trégua, bem como a retirada do enclave palestiniano.

A Liga Árabe apelou ainda a todos os países e organizações internacionais e regionais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, “para que adotem medidas e sanções que obriguem Israel ao cessar-fogo imediato e incondicionalmente”.

A organização afirmou que os ataques, a meio do mês sagrado muçulmano do Ramadão, foram uma “violação flagrante dos direitos humanos” e um “insulto aos sentimentos do mundo árabe e islâmico”.

A Liga Árabe condenou a “resposta israelita à mensagem de paz, segurança e estabilidade” da cimeira árabe de 04 de março” e avisou que Israel está a “minar qualquer oportunidade ou iniciativa para uma paz abrangente e justa na região”.

A Liga Árabe aproveitou a reunião para apelar “a todos os países para que apoiem financeira e politicamente o plano árabe” para a recuperação e reconstrução da Faixa de Gaza, adotado a 04 de março.