O Exército israelita atacou hoje o aeroporto e as centrais elétricas na região de Sana, capital do Iémen, em resposta aos ataques dos rebeldes huthis contra Israel.

“Recentemente, aviões de guerra do Exército israelita atacaram e desmantelaram a infraestrutura terrorista Huthi no principal aeroporto de Sana”, disse o Exército num comunicado onde menciona ainda ataques a “várias centrais elétricas” na região de Sana e a uma “fábrica de cimento” a norte da capital.

O canal de notícias por satélite dos Huthis, al-Masirah, já confirmou os ataques, referindo que o aeroporto tinha sido atingido.

Imagens transmitidas pela televisão israelita mostraram grossas colunas de fumo negro a elevar-se acima do horizonte de Sana.

Um vídeo nas redes sociais mostra vários ataques em redor de Sana, com fumo negro a subir enquanto os estrondos da explosão ecoavam nas montanhas circundantes.

O ataque de hoje ocorreu pouco depois de os militares terem emitido um alerta nas redes sociais para que as pessoas evacuassem a zona do aeroporto internacional do Iémen.

Na noite de segunda-feira, Israel atacou os rebeldes Huthis apoiados pelo Irão na província de Hodeida, no Mar Vermelho, no Iémen, matando pelo menos uma pessoa e ferindo 35.

O gabinete de imprensa dos rebeldes admitiu que pelo menos seis ataques atingiram o porto de Hodeida e outros atingiram uma fábrica de cimento no distrito de Bajil.

No domingo, os Huthis lançaram um míssil que atingiu uma estrada de acesso perto do principal aeroporto de Israel, perto de Telavive, interrompendo os voos e o tráfego de passageiros.

Essa foi a primeira vez que um míssil atingiu o principal aeroporto de Israel, Ben Gurion, desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Os Huthis têm atacado Israel durante toda a guerra em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza.

Em retaliação, as Forças Armadas dos EUA lançaram uma campanha intensiva de ataques aéreos contra os Huthis desde 15 de março, enquanto as forças israelitas continuam os seus ataques no Iémen.