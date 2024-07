Médio Oriente: Conselho de Segurança da ONU reúne-se por morte de líder do Hamas

O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se de urgência nas próximas horas, a pedido do Irão, na sequência da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, vítima de um ataque em Teerão, anunciou a presidência russa do Conselho.

O pedido do Irão para esta reunião foi apoiado pela Argélia e China, além da Rússia, que este mês preside ao Conselho de Segurança.

Numa carta dirigida ao Conselho pelo embaixador do Irão na ONU, Amir Saeid Iravani, Teerão “condena nos termos mais fortes a agressão do regime sionista representada pelo assassinato do Sr. Haniyeh”.

O Irão pede ao Conselho para “condenar inequivocamente e firmemente os atos de agressão e ataques terroristas do regime israelita contra a soberania e integridade territorial do Irão, bem como os recentes atos de agressão contra a soberania e integridade territorial do Líbano e da Síria”.

Teerão quer ainda que a ONU tome “medidas imediatas para garantir a responsabilização por estas violações do direito internacional, incluindo a possibilidade de impor sanções e outras medidas para prevenir outros ataques”.

Haniyeh foi morto quarta-feira em Teerão num ataque atribuído a Israel pelo movimento islamita palestiniano e pelo Irão, que prometeu vingar a sua morte, levantando receios de uma escalada do conflito no Médio Oriente.