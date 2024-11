Médio Oriente: Ataque israelita no Líbano mata três pessoas e fere soldados da ONU

Cinco capacetes azuis malaios e três soldados libaneses ficaram hoje feridos num ataque israelita em Saida, no sul do Líbano, afirmou hoje a Força Interina das Nações Unidas para o Líbano (FINUL), num ataque israelita que matou três pessoas.

“Esta tarde, uma caravana da FINUL transportava forças de manutenção da paz recém-chegadas ao sul do Líbano quando um ataque com ‘drone’ ocorreu nas proximidades. Cinco capacetes azuis ficaram feridos ligeiramente e foram tratados no local pela Cruz Vermelha libanesa”, adiantou a força num comunicado.

O exército libanês indicou que três dos seus militares também ficaram feridos e que morreram três pessoas que seguiam numa viatura visada pelo ataque israelita.

A FINUL afirmou que os militares continuarão ao serviço e reiterou que “todos os atores [no conflito entre Israel e o movimento libanês xiita Hezbollah] estão aobrigados a evitar ações que ponham em perigo forças de manutenção de paz ou civis”.

Segundo os militares libaneses, o ataque “visou uma viatura e provocou a morte de três passageiros” quando a caravana da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) passava por um posto de controlo das Forças Armadas libanesas.

A Agência Nacional de Informação libanesa reportou um “ataque inimigo a um carro” à entrada de Saida, a principal cidade do sul do Líbano.

O ataque levou as forças de segurança a cortar o trânsito na área circundante, enquanto o pessoal da Cruz Vermelha Libanesa se deslocava ao local para transportar os feridos para vários hospitais.