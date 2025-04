Foram assinados, esta sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, 27 protocolos com associações culturais, no âmbito do apoio ao associativismo, num montante total de 153.240 euros.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, destacou o trabalho desenvolvido pela atual liderança do município, sublinhando o compromisso de garantir “a maior celeridade possível na assinatura dos protocolos, como tem sido feito com este executivo, em particular, este ano.”

A autarca recordou que, no passado dia 3 de fevereiro, foram assinados 12 protocolos com associações culturais, no valor de 152 mil euros. Hoje, o apoio foi reforçado com a assinatura de 27 novos protocolos, no valor de 153.240 euros, o que eleva o total de apoios a 39 associações, com um montante global de 305.240 euros.

Cristina Pedra salientou que “para além disto, foi feito um reforço no valor médio de apoio a cada associação cultural de mais de 52% face ao ano anterior, com um aumento significativo de 5.164 euros para um valor médio, este ano, de 7.826 euros.”

A presidente sublinhou ainda que, além do apoio financeiro direto, essas iniciativas contribuem para a dinamização da cidade do Funchal, incentivando a realização de diversos festivais, oficinas de trabalho com a comunidade, intercâmbios culturais, espetáculos, exposições, edições de livros, aquisições de fardamento, reparação de instrumentos musicais, investigação e formações, promovendo, assim, a cultura como um meio de inclusão social.

Ademais, a autarca destacou que as associações beneficiadas não só recebem apoio financeiro, mas também contam com a cooperação logística da autarquia, que inclui a preparação e formação dos artistas, a isenção de taxas municipais, a cedência de edifícios e o apoio ao transporte.

“Investir na cultura é investir no Funchal”, concluiu.