Médio Oriente: Ataque israelita mata comandante do Hezbollah no sul do Líbano

O exército israelita anunciou hoje a morte de um comandante da força de elite Radwan, do Hezbollah pró-iraniano, num novo ataque no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor com o grupo armado.
A vítima foi identificada como Zayn al-Abidin Hussein Fatouni, comandante da unidade antitanque da força Radwan, que, segundo comunicado do exército israelita, “participava nos esforços para restabelecer a infraestrutura terrorista do Hezbollah no sul do Líbano”, perto da fronteira com Israel.
O Ministério da Saúde libanês limitou-se a confirmar a morte de uma pessoa num ataque israelita a um veículo na região de Nabatiye, no sul do país, que causou também um ferido, sem fornecer mais detalhes sobre a identidade da vítima mortal.
Um drone israelita terá disparado um projétil contra um veículo perto da Escola Haruf, em Sekrane, matando uma pessoa, segundo o jornal libanês L’Orient-Le Jour.
O veículo pegou fogo com o impacto e os serviços de emergência responderam enviando ambulâncias para o local. A agência de notícias oficial libanesa, NNA, também reportou o ataque, especificando que ocorreu por volta das 12:30 locais (10:30 em Lisboa).
O ataque aconteceu perto da casa de Abbas Karki, membro da milícia xiita libanesa Hezbollah, que morreu na sexta-feira noutra investida israelita.
Segundo Israel, Abbas Karki era responsável pelas operações logísticas do Hezbollah no sul do Líbano.
Apesar do cessar-fogo que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah em novembro de 2024, o exército israelita continua a realizar ataques regulares no Líbano, afirmando ter como alvo o movimento islamista para o impedir de reconstruir as suas infraestruturas.
Israel continua também a ocupar cinco pontos no território do sul do Líbano, embora o acordo de cessar-fogo preveja a sua retirada.
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Jubileu do Escutismo Madeira contou, este sábado, com a participação de cerca de 500 escuteiros, provenientes de diversos Agrupamentos da Região, numa...
Carlos Gonçalves recebeu na noite deste sábado o Prémio Carreira, durante a gala comemorativa do 79.º aniversário do Conservatório – Escola de Artes da...
Os Estados Unidos da América estão a preparar uma resolução a apresentar nas Nações Unidas para autorizar o envio de uma força multinacional para a Faixa...
O Benfica subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Arouca, por 5-0, em jogo da nona jornada no...
O Al Nassr, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, venceu hoje por 2-0 em casa do Al Hazem, com golos de João Félix e Cristiano Ronaldo, para...
O Irão declarou hoje falência de um dos maiores bancos privados do país por perdas acumuladas de 5,2 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros),...
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Valência, Espanha, exigindo a demissão do presidente do governo autónomo da Comunidade Valenciana pela forma...
A candidata independente de esquerda Catherine Connolly venceu as eleições presidenciais de sexta-feira na Irlanda, com mais de 63% dos votos, de acordo...
Cerca de meia centena de manifestantes marcou hoje presença na manifestação “Não nos atirem burcas para os olhos” na Avenida dos Aliados, no Porto, vincando...
Um cardeal norte-americano celebrou hoje uma missa tradicional em latim no Vaticano com a permissão explícita do Papa Leão XIV, emocionando os católicos...