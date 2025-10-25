MADEIRA Meteorologia
Médio Oriente: Ataque israelita mata comandante do Hezbollah no sul do Líbano

    Portões de ferro fechados, instalados pelas forças israelitas na entrada principal da vila de Al Fundoq, perto da cidade de Salfit, Cisjordânia. ALAA BADARNEH / EPA
25 Outubro 2025
18:39
O exército israelita anunciou hoje a morte de um comandante da força de elite Radwan, do Hezbollah pró-iraniano, num novo ataque no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo em vigor com o grupo armado.

A vítima foi identificada como Zayn al-Abidin Hussein Fatouni, comandante da unidade antitanque da força Radwan, que, segundo comunicado do exército israelita, “participava nos esforços para restabelecer a infraestrutura terrorista do Hezbollah no sul do Líbano”, perto da fronteira com Israel.

O Ministério da Saúde libanês limitou-se a confirmar a morte de uma pessoa num ataque israelita a um veículo na região de Nabatiye, no sul do país, que causou também um ferido, sem fornecer mais detalhes sobre a identidade da vítima mortal.

Um drone israelita terá disparado um projétil contra um veículo perto da Escola Haruf, em Sekrane, matando uma pessoa, segundo o jornal libanês L’Orient-Le Jour.

O veículo pegou fogo com o impacto e os serviços de emergência responderam enviando ambulâncias para o local. A agência de notícias oficial libanesa, NNA, também reportou o ataque, especificando que ocorreu por volta das 12:30 locais (10:30 em Lisboa).

O ataque aconteceu perto da casa de Abbas Karki, membro da milícia xiita libanesa Hezbollah, que morreu na sexta-feira noutra investida israelita.

Segundo Israel, Abbas Karki era responsável pelas operações logísticas do Hezbollah no sul do Líbano.

Apesar do cessar-fogo que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah em novembro de 2024, o exército israelita continua a realizar ataques regulares no Líbano, afirmando ter como alvo o movimento islamista para o impedir de reconstruir as suas infraestruturas.

Israel continua também a ocupar cinco pontos no território do sul do Líbano, embora o acordo de cessar-fogo preveja a sua retirada.

