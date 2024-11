Os ataques israelitas realizados hoje contra o bairro de Basta, no centro de Beirute, tinham como alvo um “alto responsável” do grupo xiita Hezbollah, declarou hoje uma fonte de segurança libanesa à agência de notícias AFP.

“Um alto responsável do Hezbollah foi o alvo” do ataque, disse esta fonte sob condição de anonimato.

“Não foi ainda possível saber se foi morto”, acrescentou a mesma fonte.

O Ministério da Saúde libanês elevou para 11 o número de mortos nesta operação israelita que destruiu um edifício residencial na manhã de hoje em Beirute.

Os ataques aéreos israelitas de hoje deixaram ainda várias dezenas de pessoas feridas no centro de Beirute, disseram as autoridades locais.

O Ministério da Saúde do Líbano disse que o número de mortos pode aumentar à medida que as equipas de emergência vasculham os escombros em busca de sobreviventes.

Também hoje, um ataque com um ‘drone’ matou uma pessoa e feriu outra na cidade portuária de Tiro, no sul, segundo a agência de notícias estatal libanesa (ANI).

Os bombardeamentos israelitas, que se intensificaram desde setembro, já mataram mais de 3.500 pessoas no Líbano e feriram mais de 15.000, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Os combates deslocaram cerca de 1,2 milhões de pessoas, ou um quarto da população do Líbano. Do lado israelita, cerca de 90 soldados e quase 50 civis foram mortos por foguetes, ‘drones’ e mísseis no norte de Israel e em combates no Líbano.