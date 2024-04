Mau tempo causa cinco mortos na Polónia

Ventos fortes que afetam a Polónia causaram a morte de cinco pessoas e levaram as autoridades a declarar hoje o estado de alerta em algumas zonas do país.

Entre as vítimas está um rapaz de 6 anos, que foi atingido por uma árvore num parque da cidade de Rabka-Zdrój, no sul do país, segundo as autoridades.

Na estância montanhosa de Zakopane, também no sul, outro rapaz de 9 anos e uma mulher de 23 anos morreram em acidentes semelhantes.

Duas outras pessoas morreram em acidentes de viação causados pelo mau tempo, noticiou a agência espanhola EFE.

A Proteção Civil polaca enviou mensagens para telemóveis em várias regiões do centro e do sul a aconselhar os residentes a não sair de casa.

Os técnicos preveem ventos fortes, especialmente em campo aberto e nas montanhas, com rajadas superiores a 120 quilómetros por hora.

De acordo com a Direção Nacional de Meteorologia, haverá tempestades de granizo localizadas e geadas súbitas devido à colisão de uma frente fria vinda do norte da Europa com uma massa de ar quente de sul.

A situação irá agravar-se ao longo do dia e muitos dos serviços de emergência e bombeiros foram reforçados.

A Proteção Civil antecipa um grande número de intervenções, tanto em salvamentos como na remoção de árvores e ramos caídos das estradas e ruas.

Embora se prevejam temperaturas vários graus abaixo de zero em algumas zonas do país, os meteorologistas estão confiantes de que a tempestade vai abrandar antes de sexta-feira.

Nessa altura, os técnicos esperam uma onda de calor no sul da Polónia, com temperaturas que poderão ultrapassar os 30 graus Celsius.