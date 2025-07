A metrópole chinesa de Xangai retirou mais de 280.000 pessoas até às 10:00 locais (03h00, em Lisboa) de hoje, devido à passagem do tufão Co-may, o oitavo desta temporada, que atingiu a costa leste da China.

Em Xangai, vários distritos elevaram os seus níveis de alerta e, de acordo com números citados pelo portal de notícias local Yicai, o número de pessoas retiradas das suas áreas de residência ultrapassa as 280.000.

As autoridades ordenaram o encerramento de alguns parques e zonas turísticas, suspenderam obras de construção e cancelaram aulas nas escolas.

A cidade amanheceu hoje com chuvas fortes, com o observatório meteorológico local a alertar que as precipitações acumuladas poderiam ultrapassar os 100 milímetros (mm) ao longo das próximas 24 horas.

O tufão Co-may atingiu a costa leste da China, onde se espera que nas próximas horas, já degradado a tempestade tropical, continue a mover-se em direção noroeste sobre o território chinês.

A tempestade atingiu a cidade de Zhoushan (província de Zhejiang, leste) por volta das 04:30 hora local (21:30 de terça-feira, em Lisboa) com ventos de 23 metros por segundo no seu centro, de acordo com o Centro Meteorológico da China.

Co-may, que deixará chuvas intensas no seu trajeto, estava às 08:00 locais de hoje (01:00, em Lisboa) a 154 quilómetros a sudoeste de Xangai e desloca-se em direção noroeste a 17 quilómetros por hora.

As autoridades provinciais de Zhejiang já elevaram na terça-feira o nível de resposta de emergência de 4 para 3 (o nível máximo é 1).

De acordo com a plataforma de monitoramento de fenómenos atmosféricos Zoom.earth, Co-may passará diretamente sobre a cidade ao longo da tarde de hoje com categoria de tempestade tropical e ventos de até 75 km/h. Depois deverá continuar a dirigir-se para noroeste e passará a depressão tropical na manhã de quinta-feira.

Os alertas também estão ativos hoje na cidade devido ao possível impacto de um tsunami após o terramoto de magnitude 8,8 que ocorreu na península de Kamchatka, no leste da Rússia.

Xangai sofreu em setembro do ano passado o seu tufão mais forte desde 1949, que deixou dois mortos na província vizinha de Jiangsu.

A atual temporada de tufões no país tem sido marcada por fenómenos de forte impacto, como o Wipha, que deixou chuvas intensas e obrigou a evacuações no sul, e Wutip, que afetou mais de 180.000 pessoas em Cantão (sul) após um atraso de mais de dois meses em relação ao início habitual da temporada, atribuído por especialistas a padrões de alta pressão incomuns e mudanças na monção.