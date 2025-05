Mais de 150 pessoas morreram no oeste da Nigéria devido às inundações causadas pelas chuvas da semana passada, avançou hoje o porta-voz da Agência de Gestão de Emergências do Estado do Níger.

O porta-voz, Ibrahim Audu Husseini, acrescentou que mais de 3.000 pessoas ficaram desalojadas, 265 casas foram “completamente destruídas” e duas pontes foram arrastadas. O número anterior de mortos era de 115 e as autoridades temem que o número possa vir a aumentar ainda mais.

No ano passado, até setembro, pelo menos 269 pessoas morreram devido a inundações em diferentes partes do país, enquanto mais de 640. 000 pessoas foram deslocadas das suas casas, de acordo com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

A Nigéria, o país mais populoso de África, sofre anualmente inundações causadas por chuvas torrenciais e rios que transbordam, agravadas por infraestruturas deficientes.

Em 2022, o país sofreu as piores inundações da última década, tendo morrido 600 pessoas. Dois anos antes, em 2020, pelo menos 40 pessoas morreram devido a este fenómeno.