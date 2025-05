O Presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou hoje o novo chanceler conservador alemão, Friedrich Merz, pela sua “investidura” e convidou-o a ir na quarta-feira a Paris para “tornar o motor e a resposta franco-alemã mais fortes que nunca”.

“Cabe-nos acelerar a agenda europeia de soberania, segurança e competitividade. Para os franceses, para os alemães e para todos os europeus”, declarou o Presidente francês na rede social X (antigo Twitter), após a eleição à segunda volta de Friedrich Merz como novo chanceler alemão pelos deputados do Bundestag (câmara baixa do parlamento da Alemanha).

A chefe do Governo italiano, Giorgia Meloni, também saudou hoje o novo chanceler conservador alemão, classificando a cooperação entre os respetivos países, as principais potências industriais da União Europeia (UE), como “fundamental para relançar a competitividade” do bloco.

“A Alemanha e Itália, as duas maiores economias industriais da Europa, podem fazer a diferença para relançar a competitividade, em particular no setor automóvel”, declarou Meloni num comunicado.