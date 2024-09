Lula da Silva quer órgãos internacionais que implementem acordos globais sobre o clima

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu hoje a criação de órgãos internacionais para garantir a implementação de acordos globais sobre o clima, num evento virtual realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“O enfrentamento da mudança do clima demanda órgãos com autoridade para promover a implementação dos compromissos assumidos”, afirmou o Presidente brasileiro num vídeo enviado ao evento virtual preparatório da Cimeira do Futuro, organizada pela ONU, que acontecerá nos dias 22 e 23 de setembro, em Nova Iorque.

O Presidente brasileiro voltou a defender mudanças em instituições multilaterais globais, incluindo a ONU, lembrando o papel da organização, desde a sua criação, em processos como a descolonização, o desarmamento, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável.

“No entanto, assim como acontece com qualquer criança que cresce e amadurece, as roupas que vestimos em 1945 [ano de fundação ONU] já não nos cabem mais”, disse.

Lula da Silva afirmou que o Brasil está a dar um novo impulso à reforma da governança global no G20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo no qual o país sul-americano ocupa a presidência este ano) e reiterou que “esse debate também precisa ser trabalhado na ONU, o fórum mais inclusivo de todos”.

“O Conselho de Segurança precisa ampliar sua composição nas duas categorias de membros permanentes e não permanentes. O cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável requer que o Banco Mundial e o FMI [Fundo Monetário Internacional] atendam melhor as necessidades do Fundo Global. Isso só ocorrerá se os países em desenvolvimento tiverem maior espaço nesses organismos”, concluiu o Presidente brasileiro.

A Cimeira do Futuro reunirá líderes mundiais num debate sobre o futuro da humanidade, visando estabelecer um novo consenso internacional sobre a forma de melhorar o presente e salvaguardar o futuro.

Alguns dos objetivos principais da cimeira são revigorar o multilateralismo, impulsionar o cumprimento dos compromissos existentes, chegar a acordo sobre soluções para novos desafios.

No âmbito do evento, os líderes mundiais reunir-se-ão nas Nações Unidas para adotar o Pacto para o Futuro, que incluirá um Pacto Digital Global e uma Declaração sobre as Gerações Futuras como anexos.