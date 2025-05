O Governo britânico afirmou hoje estar “pronto” a intervir para “acalmar” o conflito entre a Índia e o Paquistão, onde atentados bombistas mútuos causaram a morte a pelo menos 34 pessoas, no mais grave confronto entre os dois vizinhos em duas décadas.

“A nossa mensagem é que somos amigos e parceiros dos dois países. Estamos prontos a apoiá-los”, disse o ministro britânico da Economia, Jonathan Reynolds, à estação pública BBC.

“Tudo o que pudermos fazer em termos de diálogo, de desanuviamento, estamos prontos e capazes de o fazer”, continuou Reynolds, referindo que ambos a Índia e o Paquistão têm “interesse na estabilidade regional”.

Na sua página de Internet, o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico “desaconselha todas as viagens, exceto as essenciais”, num raio de oito quilómetros da fronteira entre o Paquistão e a Índia.

“Continuamos a acompanhar de perto a situação. Os cidadãos britânicos devem estar cientes dos nossos conselhos de viagem e seguir os conselhos das autoridades locais”, acrescentou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Pelo menos 26 paquistaneses e oito indianos morreram hoje, na sequência de bombardeamentos levados a cabo por Islamabade e Nova Deli, numa escalada da violência entre as duas potências nucleares que disputam a região de Caxemira.

Depois de homens armados matarem, no ataque de 22 de abril, 26 civis na região turística de Pahalgam, na Caxemira indiana, ataque atribuído à organização Lashkar-e-Taiba, a tensão aumentou entre os países vizinhos, rivais desde que se tornaram independentes do Reino Unido em 1947.

Os dois exércitos trocaram tiros de artilharia ao longo da fronteira disputada na região de Caxemira, algumas horas depois da ofensiva aérea indiana contra território paquistanês, em retaliação.

Os mísseis indianos que atingiram seis cidades da Caxemira e do Punjab paquistaneses e as trocas de tiros em Caxemira mataram pelo menos 26 civis, incluindo duas meninas de 3 anos e um menino de 5 anos, de acordo com o porta-voz do exército paquistanês, general Ahmed Chaudhry, que deu conta ainda de 46 feridos.

A Índia registou oito mortos e 29 feridos na aldeia de Poonch (noroeste), na Caxemira indiana, na sequência de fogo de artilharia.

A batalha, que começou durante a noite, prosseguiu durante a manhã nos arredores da aldeia, alvo de numerosos projéteis paquistaneses, informaram jornalistas da agência de notícias France-Presse.

Foram também ouvidas explosões violentas ao início da noite nos arredores de Srinagar, a principal cidade da parte indiana de Caxemira.