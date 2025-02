O líder da extrema-direita neerlandesa, Geert Wilders, ameaçou hoje convocar eleições antecipadas caso um projeto de lei sobre imigração não for aprovado rapidamente, apesar das críticas do principal órgão consultivo do país.

A frágil coligação no poder nos Países Baixos tem estado em desacordo há meses sobre a legislação com vista a diminuir os pedidos de asilo no país.

No parecer emitido hoje e há muito aguardado, o Conselho de Estado, o principal órgão consultivo do país, foi crítico e aconselhou o Governo a não apresentar a atual versão do projeto de lei ao parlamento.

Neste parecer consultivo não vinculativo, o Conselho de Estado afirmou que era pouco provável que o projeto de lei reduzisse o número de requerentes de asilo e que aumentaria a pressão sobre os funcionários dos serviços de imigração e os tribunais.

Wilders, deputado e líder do Partido da Liberdade (PVV, extrema-direita), defendeu que a legislação proposta deveria ser apresentada “rapidamente e sem alterações”, rejeitando o parecer agora conhecido dos “burocratas não eleitos”.

Por seu lado, Diederik Boomsma, deputado do partido da coligação Novo Contrato Social (NSC), sugeriu que o projeto de lei, apresentado pela ministra do Asilo e da Migração do PVV, Marjolein Faber, poderia “simplesmente ser alterado”.

Em resposta, Wilders escreveu na rede social X (antigo Twitter), dirigindo-se ao NSC e ao líder do partido, Pieter Omtzigt: “Estão a brincar com o fogo. Não há mais alterações (...) ou os eleitores poderão ter uma palavra a dizer”.

Depois de vencer as eleições de novembro de 2023, o PVV tem o maior número de deputados da coligação e poderia provocar uma crise política e novas eleições caso saísse.

O primeiro-ministro neerlandês, Dick Schoof, ainda não comentou o parecer, mas na sexta-feira tinha adiantado que a avaliação do órgão consultivo deve “ser sempre levada a sério”.

O Governo está agora de olhos postos no projeto de lei, para ver se o envia ao parlamento sem alterações ou se arrisca uma reação intempestiva de Wilders ao introduzir alterações.