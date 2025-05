Lady Gaga realizou um concerto gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de ontem e diante de um público estimado em 2,5 milhões de pessoas, segundo a Riotur.

Este evento marca o maior público já registado num concerto da artista e um dos maiores da história da música.

Intitulado “Mayhem on the Beach”, o espetáculo fez parte da turné de divulgação do oitavo álbum de estúdio da cantora, Mayhem.