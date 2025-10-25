Kamala Harris admite concorrer novamente à presidência dos EUA

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Kamala Harris não excluiu hoje a possibilidade de concorrer novamente à Casa Branca, acreditando que, num futuro não muito distante, haverá uma mulher a liderar o Governo.
A democrata revelou isto numa entrevista à BBC que será transmitida no domingo no programa da jornalista Laura Kuenssberg, tendo alguns dos excertos dessa entrevista sido divulgados hoje.
Na primeira entrevista que dá no Reino Unido, Harris disse que “possivelmente um dia será presidente”, o que foi interpretado como uma sugestão de que se candidatará novamente às eleições presidenciais dos EUA em 2028.
Além disso, a ex-vice-presidente referiu que as suas sobrinhas netas ainda irão ver os EUA liderados por uma mulher.
Embora tenha admitido que ainda não tomou uma decisão sobre se voltará a concorrer à presidência, Harris assumiu que o seu futuro passa pela política.
“Eu não terminei. Vivi toda a minha carreira como uma vida de serviço e isso está no meu sangue”, apontou.
Já sobre as sondagens que a colocam atrás do ator de Hollywood Dwayne Johnson, Harris admitiu que não dá atenção às sondagens.
“Se tivesse dado ouvidos às sondagens não me teria candidatado ao meu primeiro cargo, nem ao segundo e, certamente, não estaria aqui sentada”, assinalou.
A vice-presidente dos Estados Unidos no Governo de Joe Biden perdeu as eleições, em novembro, para o republicano Donald Trump que, nesta entrevista, apelidou de tirano.
Harris ressalvou que as suas previsões sobre o comportamento fascista de Donald Trump e do seu Governo estão a concretizar-se.
“[Trump] é tão suscetível que não suportou as críticas por uma piada e tentou fechar um meio de comunicação inteiro no processo”, acrescentou.
Harris criticou ainda os líderes empresariais e as instituições americanas por cederem com demasiada facilidade às exigências do presidente.
“Muitos capitularam e ajoelharam-se, desde o primeiro dia, perante um tirano por diversas razões, entre elas, por quererem estar perto do poder, que uma fusão seja aprovada ou evitar uma investigação”, considerou.
O Poder Local
Decorrem por estes dias diversas cerimónias de posse de autarcas que marcam o início de um novo ciclo no Poder Local.
São presidentes de Assembleia,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
“Mais vale um cão vivo do que um leão morto” - Eclesiastes 9:1-12.
Salomão com esta frase bíblica, escreve sobre o destino comum a todas as pessoas, ou...
Esta semana ficou marcada pela presença do Dr. José Pedro Aguiar-Branco na Região Autónoma da Madeira. A visita do Presidente da Assembleia da República...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Estabilizados os ânimos, falemos então sobre as “autárquicas” na Madeira.
Vitória inequívoca do PSD/Madeira, Partido da Autonomia, dada a esmagadora quantidade...
DO FIM AO INFINITO
O miúdo segurava o mapa-múndi desajeitadamente, porque era muito grande e ele muito pequeno, ou melhor, cada um era mais ou menos do tamanho do outro,...
As eleições autárquicas de 12 de outubro deixaram, na Madeira, um conjunto de sinais claros sobre o estado atual da política regional e local. Talvez por...
Antigamente, fazer a cama dos noivos era quase tão obrigatório como casar-se. Não havia volta a dar. Podia-se dispensar muita coisa, mas essa tradição,...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
O Jubileu do Escutismo Madeira contou, este sábado, com a participação de cerca de 500 escuteiros, provenientes de diversos Agrupamentos da Região, numa...
Carlos Gonçalves recebeu na noite deste sábado o Prémio Carreira, durante a gala comemorativa do 79.º aniversário do Conservatório – Escola de Artes da...
Os Estados Unidos da América estão a preparar uma resolução a apresentar nas Nações Unidas para autorizar o envio de uma força multinacional para a Faixa...
O Benfica subiu hoje provisoriamente ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Arouca, por 5-0, em jogo da nona jornada no...
O Al Nassr, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, venceu hoje por 2-0 em casa do Al Hazem, com golos de João Félix e Cristiano Ronaldo, para...
O Irão declarou hoje falência de um dos maiores bancos privados do país por perdas acumuladas de 5,2 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros),...
Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Valência, Espanha, exigindo a demissão do presidente do governo autónomo da Comunidade Valenciana pela forma...
A candidata independente de esquerda Catherine Connolly venceu as eleições presidenciais de sexta-feira na Irlanda, com mais de 63% dos votos, de acordo...
Cerca de meia centena de manifestantes marcou hoje presença na manifestação “Não nos atirem burcas para os olhos” na Avenida dos Aliados, no Porto, vincando...
Um cardeal norte-americano celebrou hoje uma missa tradicional em latim no Vaticano com a permissão explícita do Papa Leão XIV, emocionando os católicos...