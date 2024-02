Israel: Pelo menos 20 mortos em ataques israelitas na Cidade de Gaza

Pelo menos 20 alegados combatentes de milícias islâmicas foram mortos e infraestruturas “terroristas” foram destruídas no último dia em ataques do exército de Israel na cidade de Gaza, no norte do enclave palestiniano, segundo um comunicado israelita.

“No último dia, as tropas das FDI continuaram a expandir a atividade ofensiva na área do bairro de Zaytun, no norte de Gaza”,refere um comunicado militar israelita , divulgado hoje.

As forças aéreas e terrestres atacaram uma dezena de “alvos a partir dos quais foram realizados ataques direcionados contra as tropas israelitas” em Zaytun, onde foram “destruídas várias infraestruturas terroristas e mortos aproximadamente 20 terroristas durante o último dia”, referiu a nota militar.

Durante uma das operações, as tropas identificaram um combatente que carregava um míssil RPG, que acabou por ser morto pelos militares israelitas.

Enquanto as tropas retomam a sua ofensiva na cidade de Gaza e noutros pontos ao norte do enclave palestiniano, de onde as suas forças se retiraram em grande parte desde dezembro, o exército israelita também mantém as suas operações em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza.

“As tropas terrestres continuam a atacar, a matar terroristas e a destruir infraestruturas terroristas na área de Khan Yunis”, disse o exército israelita sobre a cidade onde se concentraram os combates mais pesados desde dezembro, embora Israel garanta que a brigada do Hamas em Khan Yunis já foi derrotada e apenas há forças residuais.

Nesta última cidade, as tropas israelitas eliminaram mais de 15 milicianos e, em ataques seletivos, localizaram AK-47, granadas, equipamento militar, dispositivos explosivos e documentos. Uma “célula terrorista” do Hamas foi localizada e atacada pela aviação israelita.

Além disso, a marinha israelita atacou e destruiu vários navios pertencentes ao Hamas e à Jihad Islâmica no sul de Gaza, enquanto nas operações no centro da Faixa, as tropas “localizaram e destruíram” uma posição de lançamento de foguetes.

Mais de 29.300 habitantes de Gaza morreram em 139 dias de guerra na Faixa de Gaza, segundo o Hamas, que estimou que cerca de 8.000 corpos desaparecidos estejam sob os escombros e há mais de 69.300 feridos.