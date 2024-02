O Governo de Timor-Leste aprovou hoje uma despesa de 12 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita do papa Francisco ao país.

“O Conselho de Ministros deliberou autorizar a despesa até ao montante de 12 milhões de dólares americanos do Fundo de Contingência para a Comissão Coordenadora de Alto Nível Institucional para a visita de Sua Santidade o papa Francisco organizar as atividades de preparação da referida visita”, refere, em comunicado à imprensa, o Governo timorense.

A visita do papa Francisco a Timor-Leste foi anunciada pelo Presidente timorense, José Ramos-Horta, após uma deslocação em janeiro ao Vaticano, sem adiantar datas, que vão ser divulgadas pela Santa Sé.

Na altura, Ramos-Horta salientou que a maioria dos 1,5 milhões de timorenses é católica e que Timor-Leste é, em termos percentuais, o segundo país mais católico do mundo, a seguir ao Vaticano.

O embaixador do Vaticano em Timor-Leste, monsenhor Marco Sprizzi, afirmou no início deste mês que o Governo timorense está a fazer uma “preparação excelente” da “possível visita” do papa Francisco ao país.

“Está em preparação uma possível visita do Santo Padre a Timor. Ainda não podemos confirmar data, será anunciada pela Santa Sé juntamente com o Governo, mas não é um segredo que estamos a preparar essa possível visita”, afirmou Marco Sprizzi.

Uma delegação do Vaticano já esteve em Timor-Leste para inspecionar os lugares onde o papa Francisco vai estar e para reuniões com as autoridades timorenses.

Marco Sprizzi esteve segunda-feira reunido com o ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, para falar sobre a visita, mas não prestou declarações aos jornalistas.