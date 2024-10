Furacão Milton deixa 1,5 milhões de edifícios sem eletricidade nos EUA

O furacão Milton, considerado “extremamente perigoso” pelas autoridades, deixou mais de 1,5 milhões de casas e empresas sem eletricidade, depois de atingir o litoral do sudeste dos Estados Unidos.

De acordo com o site PowerOutage.us, que regista os relatórios dos serviços públicos, o maior número de falhas ocorreu na área de Hardee, no estado da Flórida, bem como nas áreas vizinhas de Manatee e Sarasota, onde a tempestade atingiu a costa.

O Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) detalhou no mais recente boletim que o Milton está a causar inundações na área de Tampa à medida que se move em direção ao leste do estado da Flórida.

O furacão atingiu a costa oeste da Flórida “perto de Siesta Key, na área de Sarasota”, escreveu o NHC no boletim das 20:30 de quarta-feira (01:30 de hoje em Lisboa).

Depois disso, o Milton perdeu força e foi rebaixado para a categoria 2 (de cinco), com ventos máximos sustentados de 175 quilómetros por hora, mas ainda representa um perigo significativo devido a rajadas de vento de 164 quilómetros por hora.

Ainda antes do furacão ter chegado a terra, foram também registados tornados no centro e no sul da Flórida, apontou o canal de televisão Weather Channel.

“Perdemos algumas vidas”, disse o xerife da área de St. Lucie, Keith Pearson, sobre o impacto dos tornados em Fort Pierce, na costa atlântica da Florida, à televisão WPBF News, embora não tenha avançado um número de mortos.

Cerca de 125 casas foram destruídas antes mesmo de o Milton atingir o território continental dos Estados Unidos, muitas delas habitações móveis em comunidades para idosos, disse o diretor da Divisão de Gestão de Emergências da Flórida, Kevin Guthrie.

O Milton deverá ser “um dos furacões mais destrutivos a atingir a Flórida em mais de um século”, alertou o Presidente norte-americano, Joe Biden, na quarta-feira à noite.

“A tempestade está aqui. É altura de toda a gente ficar em casa (...) Fiquem em casa e saiam da estrada”, disse o governador da Florida, Ron DeSantis, numa conferência de imprensa, pouco antes da chegada do furacão.

O Milton deverá atravessar a Florida de oeste para leste, disse o NHC, passando perto da cidade de Orlando, onde os parques temáticos da Disney World foram encerrados ao meio-dia. Os aeroportos de Tampa e Sarasota estão paralisados.

A tempestade chegou numa altura em que o sudeste dos Estados Unidos ainda estava a recuperar do Helene, um outro furacão que causou pelo menos 234 mortos, inundações e danos consideráveis em meia dúzia de estados.