Cerca de 250 mil franceses no estrangeiro votaram ‘online’ em 24 horas para as eleições legislativas antecipadas de domingo, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês na rede X.

A votação ‘online’ abriu na terça-feira e encerrará ao meio-dia de quinta-feira e teve de imediato grande procura, causando problemas de acesso ao serviço.

“Diante do afluxo, o portal de votação deve aumentar as suas capacidades de receção”, reconheceu a Direção dos Franceses no Exterior na terça-feira, aconselhando os eleitores a ligarem-se “mais tarde”.

A reabertura do portal foi anunciada uma hora depois, mas os eleitores continuam a relatar no X problemas com identificadores e senhas.

Durante as últimas eleições legislativas de 2022, este método de votação foi o mais utilizado pelos franceses residentes no estrangeiro, através de 17,32% dos inscritos na primeira volta nos onze círculos em causa, para uma taxa de participação global de 22,51%.

A votação ‘online’ está aberta aos franceses residentes no estrangeiro inscritos nas listas eleitorais, apenas para as eleições legislativas e consulares.

Os eleitores também podem votar por correspondência, procuração ou nas assembleias de voto.

Os franceses votam no próximo domingo na primeira volta das eleições legislativas, convocadas antecipadamente pelo Presidente da República, Emmanuel Macron, após os maus resultados do seu partido nas eleições europeias, ganhas pelo partido de extrema-direita francês União Nacional (RN, na sigla em francês).