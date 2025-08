Mais de 2.500 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas devido às fortes chuvas que atingiram durante a noite as regiões do sul da Coreia do Sul, informaram hoje as autoridades.

Segundo o Centro de Contramedidas de Segurança e Desastres, um total de 2.523 pessoas encontrava-se alojado em abrigos, às 04:30 locais (21:30 de domingo, em Lisboa), em seis grandes cidades e províncias do sul do país – Busan, Gwangju, Chungcheong do Sul, Jeolla do Sul, Gyeongsan do Norte e Gyeongsang do Sul.

Do total de desalojados, 2.498 ainda não regressaram a casa.

As zonas do sul foram particularmente atingidas, com a vila de Muan, no sudoeste, a registar 289,6 milímetros de chuva entre a meia-noite de domingo e as 05:00 de hoje.

Um homem de cerca de 60 anos foi encontrado morto num riacho em Muan, mas as autoridades ainda não confirmaram se a morte está relacionada com as chuvas torrenciais.

O centro de emergência aumentou no domingo, às 18:00 locais, o nível de resposta para 2, devido à intensidade da precipitação.

A Administração Meteorológica da Coreia do Sul prevê mais chuvas intensas em todo o país esta segunda-feira, sobretudo em Gyeongsang do Sul e áreas próximas.

Para Seul, Incheon e a parte ocidental da província de Gyeonggi, a previsão aponta para 5 a 10 milímetros de precipitação entre hoje e a madrugada de terça-feira. Já para Busan, Ulsan e Gyeongsang do Sul são esperados 30 a 80 milímetros, podendo algumas zonas registar mais de 120 milímetros.

Os alertas de onda de calor foram levantados em algumas regiões devido à chuva, com as temperaturas a deverem variar entre 29 e 34 graus Celsius ao longo do dia de hoje.