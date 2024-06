Europeias: Projeções apontam extrema-direita como segundo partido mais forte na Alemanha

A União Democrata-Cristã (CDU) e o partido irmão na Baviera (CSU) lideram as projeções na Alemanha com mais de 29%, com a Alternativa para a Alemanha (AfD) a conseguir o segundo lugar, de acordo com as primeiras projeções.

Segundo as projeções da Infratest dimap para o canal ARD, a CDU/CSU consegue 29,5%. Nas eleições de 2019, a coligação das duas forças obteve 28,9%. As urnas, na Alemanha, fecharam às 6 da tarde (menos uma hora em Lisboa).

A Alternativa para a Alemanha (AfD) consegue 16,5%, um valor superior ao previsto pelas sondagens, e que também supera os 11% obtidos nas últimas europeias.

Todos os partidos que formam o atual governo liderado por Olaf Scholz perderam em relação às últimas eleições europeias. O SPD (Partido Social Democrata) não vai além dos 14%, obtendo o pior resultado de sempre, de acordo com esta projeção. Os Verdes conseguem 12%, depois de, em 2019, chegarem aos 20,5%. Os liberais do FDP chegam aos 5%, há cinco anos o resultado foi de 5,9%.

Os resultados da projeção apresentada pela ZDF registam poucas variações. A CDU/CSU conseguem 30%, a AfD 16%, o SPD 14%, os Verdes 12,5% e os Liberais do FDP chegam aos 5%.

A participação eleitoral situou-se nos 64%, superior à registada há cinco anos.

Vários partidos já reagiram às primeiras projeções com Kevin Kühnert, secretário-geral do SPD, lamentou o resultado “muito amargo”, acrescentando que não vão ser apontados “bodes expiatórios”.

A Alemanha, sendo o Estado-membro mais populoso, vai continuar a estar representado no Parlamento Europeu com 96 assentos. Cerca de 65 milhões de cidadãos foram chamados a votar, com os jovens de 16 e 17 anos a poderem fazê-lo pela primeira vez no país.

Os eleitores puderam escolher, até às 18 horas, entre 35 partidos representados por quase 1.400 candidatos.