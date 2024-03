Donald Trump venceu os primeiros 11 estados em jogo na Super Terça-feira, e o Presidente norte-americano, Joe Biden, foi dado como vencedor em 13, de acordo com projeções dos ‘media’ norte-americanos.

O ex-Presidente Donald Trump, de 77 anos, já foi declarado vencedor em 11 estados: Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virgínia, Carolina do Norte, Tennessee, Arkansas, Minnesota e Massachusetts.

Do lado democrata, o Presidente do país, Joe Biden, de 81 anos, que está a tentar um segundo mandato e não enfrenta forte oposição, venceu ainda no Vermont e no Iowa.

A única corrida perdida do lado democrata foi no território Samoa Americana, um pequeno território dos EUA no sul do oceano Pacífico. Biden foi derrotado pelo candidato desconhecido Jason Palmer, por 51 votos contra 40.

A Super Terça-feira é o dia em que 15 estados e um território votam nas primárias para escolher os candidatos democratas e republicanos à Casa Branca, que este ano, salvo alguma surpresa, serão Biden e Trump.

Tradicionalmente, a Super Terça-Feira é considerada um ponto de viragem na corrida presidencial, uma vez que são distribuídos mais de 35% dos delegados que escolhem os candidatos dos dois partidos, mas este ano ambas as nomeações estão praticamente fechadas.

Os 15 estados são Alabama, Alasca, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, e o território de Samoa Americana.