O Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, e o ex-Presidente republicano Donald Trump venceram as primárias na Virgínia e na Carolina do Norte, indicam as primeiras projeções de meios de comunicação norte-americanos.

De acordo com a NBC e a Fox, Biden foi proclamado vencedor das primárias do Partido Democrata na Virgínia e em Vermont, onde as urnas fecharam às 19:00 de terça-feira (00:00 de hoje em Lisboa), e também na Carolina do Norte, onde as urnas fecharam meia hora mais tarde.

A vitória de Biden estava praticamente assegurada, uma vez que não tinha adversários de peso. Ao seu lado na votação estavam os nomes de Dean Phillips, um congressista de Minnesota, e Marianne Williamson, uma autora de autoajuda que concorreu sem êxito nas primárias de 2020.

Entretanto, nas primárias do Partido Republicano, Trump (2017-2021) venceu na Virgínia, com 64,9% dos votos contra 33,2% da ex-embaixadora dos EUA na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com 37% dos votos.

Na Carolina do Norte, a Fox e a NBC proclamaram Trump vencedor com 68,5% dos votos contra 28,1% de Haley, estando contados 2% dos votos.

Para já, Vermont é o estado com os resultados mais apertados na corrida republicana, onde Trump tem uma vantagem mínima de 49,7% contra 47% de Haley, com 11% dos votos contados.

Vermont foi um dos estados mais favoráveis à vitória de Haley na chamada Super Terça-Feira.

Haley é a única que resta na corrida às primárias republicanas para desafiar Trump para a nomeação, embora até agora tenha perdido em todos os estados que realizaram eleições, exceto em Washington DC (Distrito de Columbia).

A Super Terça-feira é o dia em que 15 estados e um território votam nas primárias para escolher os candidatos democratas e republicanos à Casa Branca, que este ano, salvo alguma surpresa, serão Biden e Trump.

Tradicionalmente, a Super Terça-Feira era um ponto de viragem na corrida presidencial, uma vez que são distribuídos mais de 35% dos delegados que escolhem os candidatos dos dois partidos, mas este ano ambas as nomeações estão praticamente fechadas.

Os 15 estados são Alabama, Alasca, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia, e o território de Samoa Americana.