EUA acusam Alemanha de “tirania disfarçada” após classificação de partido AfD como extremista

O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio acusou hoje a Alemanha de “tirania disfarçada”, após os serviços secretos alemães classificarem o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) como “extremista de direita”.

“A Alemanha acaba de dar à sua agência de espionagem novos poderes para controlar a oposição. Isto não é democracia, é tirania disfarçada“, escreveu Rubio no X, apelando às autoridades alemãs para ”inverterem o rumo”.

“O que é realmente extremista não é a popular AfD - que ficou em segundo lugar nas últimas eleições - mas sim as políticas de imigração de fronteiras abertas das autoridades, às quais a AfD se opõe”, adiantou o chefe da diplomacia da Administração de Donald Trump.

Esta não é a primeira vez que a administração Trump interfere na política alemã.

Em meados de fevereiro, o vice-presidente JD Vance consternou os alemães e, de uma forma mais geral, os europeus, afirmando num discurso em Munique que a liberdade de expressão estava a “recuar” na Europa, visando em particular a Alemanha.

Na altura, denunciou a ostracização da AfD e apelou ao fim do “cordão sanitário” em torno do partido, tendo falado com a co-líder do partido, Alice Weidel.

O Gabinete Federal para a Proteção da Constituição (BfV), a agência de informação do Ministério do Interior alemão, advertiu hoje num comunicado que o objetivo da AfD é “excluir certos grupos da população de uma participação social igualitária”.

A classificação como organização extremista deverá permitir pelo menos que a AfD seja colocada sob forte vigilância.

Os co-líderes do partido, Alice Weidel e Tino Chrupalla, reagiram de imediato à decisão, que descreveram como um “golpe na democracia alemã” e consideraram ser “politicamente motivada”.

O partido “continuará a defender-se legalmente contra estas difamações, que são perigosas para a democracia”, afirmaram num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O chanceler cessante alemão, Olaf Scholz, pediu hoje que “não se apresse” a eventual proibição da AfD.

“Penso que é algo que não deve ser precipitado”, disse Scholz no dia anual da Igreja Evangélica na Alemanha, na cidade de Hannover, na Baixa Saxónia.

Scholz disse que o Tribunal Constitucional já rejeitou todos os pedidos de proibição do partido de extrema-direita até à data, razão pela qual afirmou ser contra “tomar decisões precipitadas”.

Por isso, “não vou dizer como devemos proceder”, referiu, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Scholz referiu-se à cautela e à precaução dos serviços secretos em analisar e finalmente declarar a AfD como uma organização extremista e contrária aos valores democráticos do país europeu.

Sobre a ascensão do partido nas eleições de fevereiro, Scholz manifestou-se preocupado por a AfD ter ficado em segundo, com 20,8% dos votos, à frente do SPD, a que pertence, que caiu de primeiro para terceiro, com 16,4%.

“Preocupa-me como cidadão, como membro do parlamento alemão e como chanceler”, afirmou.