O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, revelou hoje que os Estados Unidos vão suspender a implementação das tarifas de 25% sobre a maioria das importações e produtos durante 30 dias, depois de uma conversa com o Presidente norte-americano Donald Trump.

“O Canadá está a assumir novos compromissos. Nomearemos um czar responsável pela questão do fentanil, acrescentaremos os cartéis mexicanos à lista de entidades terroristas (...) e lançaremos, com os Estados Unidos, uma força de ataque conjunta contra o crime organizado, o tráfico de fentanil e o branqueamento de capitais”, adiantou Trudeau, através da rede social X.

As novas medidas representam um investimento de 200 milhões de dólares canadianos (cerca de 136 milhões de dólares americanos), acrescentou.

Também Donald Trump recorreu às redes sociais para confirmar a suspensão da aplicação das tarifas, prevista para terça-feira, na procura de estruturar “um acordo económico final com o Canadá”.

“O Canadá concordou em garantir que temos uma fronteira norte segura e em acabar finalmente com o flagelo mortal de drogas como o Fentanil que estão a chegar ao nosso país”, elogiou o republicano.

Trump frisou ainda que o Canadá vai gastar 1,3 mil milhões de dólares na fronteira, que será reforçada com “novos helicópteros, tecnologia e pessoal, uma coordenação melhorada com os parceiros americanos e recursos acrescidos para interromper o fluxo de fentanil”, números que já tinham sido avançados por Trudeau.

A suspensão temporária das tarifas ocorre poucas horas antes de os Estados Unidos começarem a impor taxas de 10% sobre as compras de petróleo e gás canadianas e de 25% sobre outras importações.

O Canadá anunciou no sábado que também iria aplicar taxas de 25% sobre 30 mil milhões de dólares em exportações dos EUA para o país a partir de terça-feira, em retaliação às tarifas.

O governo canadiano também planeou aplicar as mesmas tarifas a outros 125 mil milhões de dólares em importações dos EUA a partir de 25 de fevereiro.

De acordo com dados oficiais do Serviço de Fronteiras dos EUA, menos de 1% do fentanil apreendido nos Estados Unidos no ano passado veio do Canadá.

O número de migrantes que entram nos Estados Unidos pela fronteira norte aumentou, mas ainda assim representará apenas 6% do total em 2023.

Trudeau e Trump já tinham mantido hoje mais cedo uma conversação, onde concordaram reunir mais tarde para tentar chegar a um acordo para suspender as tarifas, agora alcançado.

Antes da segunda chamada, Trump concordou ainda com a Presidente mexicana Claudia Sheinbaum em suspender as tarifas que os EUA começariam a aplicar aos produtos mexicanos a partir de terça-feira.

O presidente dos EUA decidiu suspender as tarifas sobre o México depois de a líder mexicana ter prometido enviar 10 mil soldados para a fronteira com os Estados Unidos para combater o tráfico de droga e de pessoas.

As tarifas são uma preocupação para o México, pois é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, com as exportações para aquele país avaliadas em 490,183 mil milhões de dólares (cerca de 485 mil milhões de euros) em 2023, quase 30% do produto interno bruto (PIB) do México, de acordo com um relatório do Instituto Mexicano de Competitividade (IMCO).

Na ordem executiva assinada no sábado por Donald Trump também foram aplicadas taxas aduaneiras de 10% aos produtos provenientes da China.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que também os produtos europeus vão ser sujeitos a taxas aduaneiras “muito em breve”.