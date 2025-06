Elon Musk disse hoje que o presidente dos EUA, Donald Trump, está incluído nos arquivos do criminoso sexual Jeffrey Epstein, razão pela qual estes não foram divulgados.

“É hora de lançar a grande bomba: Trump está nos arquivos de Epstein. Esta é a verdadeira razão pela qual não foram tornados públicos”, escreveu Musk na sua rede social, X.

Até agora colaborador próximo de Trump, o empresário incentivou os seus seguidores a guardarem a mensagem, garantindo que “a verdade será conhecida”.

Jeffrey Epstein, um multimilionário que mantinha vínculos estreitos com figuras influentes da política e das finanças dos EUA, suicidou-se em agosto de 2019, em uma prisão de Nova Iorque, semanas depois de ter sido detido sob acusações de tráfico sexual.

A sua morte, que impediu a sua ida a julgamento, motivou petições para que o Departamento de Justiça divulgasse a lista dos alegados cúmplices e clientes, bem como o registo de voos do seu avião privado para a sua ilha nas Ilhas Virgens, onde alegadamente ocorreram abusos.

A principal colaboradora de Epstein foi a britânica Ghislaine Maxwell, atualmente condenada a 20 anos de prisão por disponibilizar menores de idade para que Epstein abusasse sexualmente delas durante uma década.

Epstein esteve relacionado com figuras públicas, entre as quais o príncipe André, do Reino Unido, que em 2022 chegou a um acordo milionário com uma das vítimas que o acusava de abuso sexual quando era menor de idade