Duas pessoas morreram na noite de sábado em França e 559 foram detidas durante os festejos da vitória do PSG na final da Liga dos Campeões, revelou hoje o Ministério do Interior francês.

Em Dax, no sudoeste do país, um menor de 17 anos foi esfaqueado até à morte durante uma concentração para celebrar o triunfo do clube parisiense sobre o Inter de Milão.

Em Paris, uma mulher seguia numa scooter quando foi atropelada por um carro, tendo morrido devido aos ferimentos.

Em Grenoble, no sudeste de França, quatro pessoas da mesma família ficaram feridas, duas delas com gravidade, após um carro ter abalroado uma multidão que festejava a vitória do clube parisiense.

Segundo as autoridades, o homem terá perdido o controlo do veiculo e ficou sob custódia policial.

O Paris Saint-Germain venceu por 5-0 o Inter Milão na final da Liga dos Campeões de futebol, disputada no sábado, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.