Juan González Alemán, Alfredo Graça e Tomer Burg, peritos em meteorologia, geografia e climatologia, alertam para o episódio de calor intenso que marcou o final de maio.

De acordo com Juan González Alemán, meteorologista e Doutorado em Física pela Universidad Complutense de Madrid e Meteorologista Superior do Estado Espanhol (AEMET) “o verão meteorológico aproxima-se (junho-julho-agosto) e a atmosfera começa a mostrar o seu comportamento extremo típico dos últimos anos. A crista anticiclónica que nos vai afetar (o Sudoeste Europeu) nos próximos dias é extremamente intensa para a época”, pode ler-se no seguinte site.

Em contrapartida, no que toca especificamente à Madeira, evidencia que no arquipélago, em maio, esteve mais frio do que o habitual no que diz respeito aos valores médios de referência da temperatura entre 1940 e 2025, para os meses de março e abril de 2025.