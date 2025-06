O indivíduo que atropelou no sábado cinco pessoas na cidade de Passau, na Alemanha, foi detido e acusado de tentativa de homicídio dos transeuntes, entre os quais estavam a sua filha e a sua mulher.

De acordo com as autoridades policiais do estado da Baviera, na Alemanha, um juiz emitiu um mandado de prisão para este homem de 48 anos, pelo atropelamento de sábado, que a investigação policial atribui a desavenças conjugais e problemas psiquiátricos.

“Em relação à sua esposa, já houve motivos para a intervenção policial no passado”, disse um porta-voz da polícia ao Passau Neue Presse, citado pela agência espanhola de notícias Efe, que noticia que tudo aponta para um crime passional.

No sábado, este homem atropelou cinco pessoas, incluindo a sua mulher e a sua filha, para além de um homem de 38 anos e uma mulher de 39, que continuam hospitalizados em estado grave.