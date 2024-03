‘Spitzenkandidaten” é uma palavra do jargão europeu que pode provocar maior estranheza, mas faz parte de um processo, que é também um jogo de forças, para escolher a presidência da Comissão Europeia em cada legislatura.

As eleições europeias realizam-se daqui a pouco mais de três meses em 27 países que compõem a União Europeia e nelas vai definir-se não só a composição do Parlamento Europeu, mas também o caminho para definir a presidência da Comissão, um processo de pode parecer complicado, que pode ser resumido num conjunto de perguntas e respostas:

+++ O que é que quer dizer “spitzenkandidaten”? +++

“Spitzenkandidaten” é uma palavra em alemão e a tradução literal para português é “candidatos principais”.

No contexto da União Europeia, os “spitzenkandidaten” são escolhidos pelos principais partidos políticos europeus para candidatos à candidatura à presidência do executivo comunitário.

+++ Como é o processo de escolha do candidato principal? +++

Habitualmente, nos meses que antecedem a realização das eleições europeias, os partidos dos países da União Europeia que compõem os principais partidos europeus - por exemplo, o Partido Socialista Europeu (PES) ou o Partido Popular Europeu (PPE) - escolhem um candidato principal (“spitzenkandidat”), que depois vai ser apresentado como o “rosto” daquela fação política para a presidência da Comissão Europeia.

O PES e o PPE, por exemplo, realizam congressos, com a presença de representantes dos partidos nacionais da sua ´família, para escolher um nome.

+++ Já há “spitzenkandidaten” para as eleições de 2024? +++

Sim, já estão escolhidos alguns candidatos principais.

O luxemburguês Nicolas Schmit, que na presente legislatura é o comissário europeu para o Emprego e os Direitos Sociais, foi nomeado “spitzenkandidat” do Partido Socialista Europeu, em congresso, no dia 01 de março, em Roma, capital de Itália. Era o único candidato a “spitzenkandidat” dos socialistas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já anunciou que quer ser a “spitzenkandidat” do Partido Popular Europeu e, em princípio, vai ser nomeada no congresso que decorrerá entre hoje e quinta-feira, em Bucareste, capital da Roménia. A presidente cessante e antiga ministra da Defesa da Alemanha (2013-2019) também é o único nome no PPE.

A eurodeputada alemã Terry Reintke e o neerlandês Bas Eickhout vão representar os Verdes Europeus enquanto “spitzenkandidaten” daquele movimento político.

A Esquerda Europeia escolheu em fevereiro o austríaco Walter Baier.

+++ Como é escolhido o/a presidente da Comissão Europeia? +++

O processo é longo e complexo, mas começa com as eleições europeias. Os eleitores dos 27 países da União Europeia, incluindo Portugal, votam em partidos nacionais, que pertencem a famílias políticas europeias.

A eleição dos eurodeputados determinará a composição do Parlamento Europeu para a legislatura seguinte.

Depois das eleições, é definida uma maioria e, habitualmente, essa maioria quer que o seu “spitzenkandidat” seja escolhido para presidente da Comissão Europeia, que é o ramo executivo das instituições europeias.

O Parlamento Europeu vota o candidato, que no momento é o único “spitzenkandidat” e que é proposto pelo Conselho Europeu – o órgão que agrega os chefes de Estado e de Governo dos países europeus, e que habitualmente tem em consideração o candidato principal da família política que obteve maioria.

Se esse candidato não reunir uma maioria no hemiciclo, o Conselho Europeu tem um mês para apresentar outro nome, que irá novamente a votos.

+++ Foi sempre assim? +++

Não, em 2019, as últimas eleições europeias que acabaram com a eleição de Ursula von der Leyen, os “spitzenkandidaten” eram outros.

O eurodeputado alemão Manfred Weber era o candidato principal apresentado pelo PPE, que obteve maioria no Parlamento Europeu, mas não conseguiu os votos suficientes para ser eleito.

O PES, por exemplo, tinha nomeado Frans Timmermans, que é hoje vice-presidente executivo da Comissão Europeia de von der Leyen.

O Conselho Europeu acabou por apresentar Ursula von der Leyen, na altura ministra da Defesa alemã, e levou a votos, quebrando a tradição de ser votado o “spitzenkandidat”, por um processo de negociação política para que recolha não só os votos do partido político europeu a que pertence, mas também o das outras bancadas.

+++ E este ano? +++

Este ano, com as eleições europeias a realizarem-se entre 06 e 09 de junho em cada país da União Europeia, é expectável que o processo dos “spitzenkandidaten” seja levado até ao fim e que um destes nomes seja votado pelo Parlamento Europeu que vai ser eleito.

Em princípio, o nome que ser apresentado dependerá do resultado das eleições e do equilíbrio de forças no hemiciclo.