Nos últimos tempos, têm sido frequentes as notícias relacionadas com acidentes envolvendo aviões. Hoje, há lugar para mais uma, e por sinal insólita.

Uma colisão entre dois aviões no sul do Arizona, nos Estados Unidos da América, provocou pelo menos dois mortos.

De acordo com fontes oficiais citadas pela agência AP, cada avião tinha duas pessoas a bordo quando colidiram nas proximidades de um aeroporto.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes do governo americano informou que um dos aviões fez a aterragem normalmente, mas o outro bateu no chão perto da pista e começou a incendiar. No entanto, estas afirmações foram feitas com base em informações iniciais ainda antes da chegada dos investigadores da segurança aérea federal.