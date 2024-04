Cerca de 70 voos com partida e chegada a vários aeroportos britânicos foram hoje cancelados devido à tempestade ‘Kathleen’, que afeta sobretudo a Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia.

Os cancelamentos aconteceram depois de o instituto de meteorologia britânico, Met, emitir um alerta de ventos fortes, de 80 quilómetros por hora, devido à passagem da tempestade.

Para além disso, espera-se que hoje seja o dia mais quente do ano até à data, com temperaturas em grande parte do país até aos 22 graus centígrados.

O Met disse que a tempestade ‘Kathleen’ é a causa das temperaturas mais quentes, porque a sua localização, a oeste do Reino Unido, está a trazer vento do sul.

O instituto alertou ainda para os riscos da agitação marítima, devido à forte ondulação nas zonas costeiras do oeste do território britânico, podendo a tempestade afetar também serviços ferroviários, aéreos e de ferry.

‘Kathleen’, batizada pelo serviço meteorológico irlandês Met Eireann, é a décima primeira tempestade a receber um nome nos últimos oito meses.