Cerca de 120 mil sobreviventes do Holocausto vivem hoje em Israel

Uma agência oficial israelita anunciou hoje que 120.507 sobreviventes do Holocausto vivem agora em Israel, uma queda de quase 10% num ano.

A Autoridade para os Direitos dos Sobreviventes do Holocausto divulgou estes números num relatório ao Parlamento de Israel, poucas horas antes do início das comemorações do Dia da Memória do Holocausto.

Em abril de 2024, havia em Israel 133.362 sobreviventes da perseguição nazi aos judeus entre 1933 e 1945.

O relatório hoje divulgado divide esta população em três grupos.

O primeiro é composto por 40.756 sobreviventes dos campos e guetos, mas também por pessoas que tiveram de se esconder para escapar à morte.

O segundo grupo é o das pessoas que fugiram antes da chegada dos nazis, principalmente da antiga União Soviética, composto por 43.114 pessoas.

O último grupo, com 36.637 pessoas, é o das vítimas de antissemitismo durante este período, principalmente em Marrocos e na Argélia, sob a autoridade do regime pró-nazi de Vichy.

Este último grupo inclui ainda 13.254 pessoas que viviam em Bagdade durante o Farhud, em junho de 1941 – um acontecimento de repressão violenta que fez cerca de 200 mortos.

O terceiro grupo inclui também 125 israelitas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial nos exércitos dos países aliados.

Segundo o relatório, 61% dos sobreviventes ainda vivos são mulheres e 39% são homens. Cerca de 37% deles nasceram na ex-URSS, 17% em Marrocos e 11% no Iraque.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, deverá viajar para a Polónia na quinta-feira para participar na marcha anual em memória do Holocausto - a Marcha dos Vivos - no local do antigo campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, no sudoeste do país.

Vários reféns libertados, familiares de reféns ainda mantidos em Gaza e familiares de vítimas do ataque do grupo islamita palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023 participarão nesta marcha.

Todos os anos, Israel comemora os seis milhões de judeus vítimas do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai discursar hoje à noite numa cerimónia no Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém.