A Bulgária combate hoje 236 incêndios florestais e espera reforços aéreos da UE para conter as chamas, disse o chefe do serviço de combate a incêndios búlgaro, Alexander Dzhartov.

A ajuda internacional vai chegar esta tarde, através do Mecanismo de Proteção Civil da UE, com quatro helicópteros-tanque vindos de França, República Checa, Eslováquia e Hungria, enquanto dois aviões-tanque foram enviados da Suécia, indicou Dzhartov, citado pela agência de notícias EFE.

Os incêndios coincidem com uma intensa onda de calor, com temperaturas que ultrapassam os 40ºC (graus Celsius) em várias zonas do país.

As autoridades emitiram um alerta vermelho por calor extremo em 11 regiões, entre elas Blagoevgrad, a cerca de 100 quilómetros a sudoeste de Sófia, e Yambol, a sudeste da capital, onde se concentram alguns dos incêndios mais graves.

O maior incêndio registado afeta a aldeia de Ilindentsi, na região de Blagoevgrad, e está a ser combatido por cerca de 200 bombeiros, com o apoio do exército.

Durante a noite, as chamas intensificaram-se e obrigaram à retirada das equipas de resgate, ao mesmo tempo que o vento forte criou uma nova frente para norte, sem que, por enquanto, haja perigo direto para a população.

Nesta zona, milhares de hectares de floresta foram já afetados.

O segundo incêndio mais extenso, com cerca de 100 hectares queimados, localiza-se na aldeia de Rani Lug, na região de Pernik, a 50 quilómetros a oeste de Sófia.

As chamas atingiram habitações, que foram evacuadas sem que se registassem vítimas.

O terceiro foco de maior dimensão, com cerca de 50 hectares queimados, está perto de Lesovo, na região de Yambol, próximo à fronteira com a Turquia. As autoridades turcas enviaram ajuda para colaborar na extinção das chamas.

No norte do país, perto da cidade de Ruse, nas margens do Danúbio, outro incêndio de dimensões semelhantes ameaça um paiol militar, o que aumentou a preocupação das autoridades.